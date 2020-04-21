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  3. 21 Nisan 2020 13:05

PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine yapılan biner liralık nakdi yardım, okul bahçesinde kurulan PTT gişelerinde yapılmaya başlandı. Okul bahçesine maskesiz alınmayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre belirlenen çizgilerde sıra bekledi.

PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Şanlıurfa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan biner liralık nakdi yardım, sosyal mesafe kuralına uyulmayıp, olumsuz görüntüler oluşturunca bu kez okul bahçesine kurulan PTT gişelerinde yapılmaya başlandı.

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PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Dar gelirli vatandaşlar, hesaplarına yatırılan bin liralık nakdi yardımı alabilmek için Eyyübiye Mahallesi'nde PTT hizmeti verilen Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu'na gitti.

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PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Okul bahçesine maskesiz alınmayan ihtiyaç sahipleri, sosyal mesafe kuralına göre belirlenen sarı çizgilerde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

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PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Sıralar arasına ise yine vatandaşların birbirine yakın olmaması için şerit çekildi.

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