PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Şanlıurfa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan biner liralık nakdi yardım, sosyal mesafe kuralına uyulmayıp, olumsuz görüntüler oluşturunca bu kez okul bahçesine kurulan PTT gişelerinde yapılmaya başlandı.