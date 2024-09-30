PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı
Kocaeli'de PTT'nin futbol turnuvasına çalışanlar kurum araçlarıyla geldi. Vatandaşlar araçları tek tek sayarak duruma tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Kocaeli'de hafta sonu PTT'nin birimler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Seka Park'ta bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya personeller dağıtım araçlarıyla geldi.
1 / 3
İlçelerden gelen personellerin kuruma ait araçları kullanması vatandaşların tepkisini çekti.
2 / 3
Araçları tek tek sayan vatandaşlar, "Kocaeli değil, tüm Türkiye duysun" diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler de olaya tepkisini dile getirdi.
3 / 3