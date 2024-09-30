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PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı

Kocaeli'de PTT'nin futbol turnuvasına çalışanlar kurum araçlarıyla geldi. Vatandaşlar araçları tek tek sayarak duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı - Resim: 1

Kocaeli'de hafta sonu PTT'nin birimler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Seka Park'ta bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya personeller dağıtım araçlarıyla geldi.

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PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı - Resim: 2

İlçelerden gelen personellerin kuruma ait araçları kullanması vatandaşların tepkisini çekti.

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PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı - Resim: 3

Araçları tek tek sayan vatandaşlar, "Kocaeli değil, tüm Türkiye duysun" diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler de olaya tepkisini dile getirdi.

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