Putin, gizli aşkını İsviçre'deki dağ evine kaçırdı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'nın çocuklarıyla birlikte İsviçre'de özel bir dağ evinde kaldığı iddia edildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Olimpiyat altın madalyalı jimnastikçi sevgilisinin dört küçük çocuğuyla birlikte İsviçre'deki özel bir dağ evinde saklandığı iddia edildi.
İSVİÇRE'DE GÜVENLİ BİR EVDE TUTULDUĞU İDDİA EDİLDİ
ABD merkezli Page Six dergisine konuşan bir kaynak, "Putin Ukrayna'ya saldırısını tüm şiddetiyle sürdürürken, masum insanları öldürürken ve bir mülteci krizine neden olurken, ailesi İsviçre'de çok özel ve çok güvenli bir dağ evinde tutuluyor" dedi.
ÜST DÜZEY KORUMALARI VAR
Emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova'daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.
Putin ve Kabaeva'nın yıllardır birlikte olduğuna dair birçok haber kamuoyuna yansıyor. Olimpiyat atletinin alyans taktığına dair birçok iddia ortaya atılırken, ikilinin resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor.