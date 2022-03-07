Putin, gizli aşkını İsviçre'deki dağ evine kaçırdı

İSVİÇRE'DE GÜVENLİ BİR EVDE TUTULDUĞU İDDİA EDİLDİ

ABD merkezli Page Six dergisine konuşan bir kaynak, "Putin Ukrayna'ya saldırısını tüm şiddetiyle sürdürürken, masum insanları öldürürken ve bir mülteci krizine neden olurken, ailesi İsviçre'de çok özel ve çok güvenli bir dağ evinde tutuluyor" dedi.