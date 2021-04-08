Putin, kıyamet silahını test etmeye başladı
Rusya'nın, ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek ''Poseidon'' isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı iddia edildi.
Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirildi.
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Haberde, Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yeni yeraltı tesisleri kurmaya başladığı vurgulandı.
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Kıyıya yakın buzullar arasında inşa edilen bu tesislerin, “Poseidon” projesi için hazırlandığı iddia edildi.
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Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu sayılıyor.
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