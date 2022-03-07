Putin yürürken sağ kolunu neden oynatmıyor? Sırrını uzmanlar açıkladı

"PARKİNSON İDDİASINDA BULUNULDU AMA..."

Analistlere göre, Putin'in yürürken sağ elini sabit tutması ve sol elini daha fazla hareket ettirmesi Parkinson hastalığının başlangıcı olabilirdi. Ancak kamuoyunda bilinen bilgilere göre Rus liderin böyle bir hastalığı yok.

Dikkat çekecek derecede farklı yürüyüşe sahip olan Putin'in sağ kolunu sabit tutmasının nedeni olarak, öne çıkan ikinci ihtimal ise geçmişi olabilir.