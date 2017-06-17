Putin'den 15 Temmuz yorumu: FETÖ darbe girişiminde yer aldıysa ABD'nin b
'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"FETÖ DARBE GİRŞİMİNDE YER ALDIYSA ABD'NİN BİLMEMESİ ÇOK ZOR"
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi.
Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor."