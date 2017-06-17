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  3. 17 Haziran 2017 11:45

Putin'den 15 Temmuz yorumu: FETÖ darbe girişiminde yer aldıysa ABD'nin b

Putin'den 15 Temmuz yorumu: FETÖ darbe girişiminde yer aldıysa ABD'nin b

'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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Putin'den 15 Temmuz yorumu: FETÖ darbe girişiminde yer aldıysa ABD'nin b

"FETÖ DARBE GİRŞİMİNDE YER ALDIYSA ABD'NİN BİLMEMESİ ÇOK ZOR"

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi.

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Putin'den 15 Temmuz yorumu: FETÖ darbe girişiminde yer aldıysa ABD'nin b

Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor."

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Putin'den 15 Temmuz yorumu: FETÖ darbe girişiminde yer aldıysa ABD'nin b

Sputnik'in haberine göre konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, "Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik üssünde bulunuyor. Ki İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar" dedi.

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