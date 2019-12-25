Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun nükleer silah gücünü artırdığını belirterek, ''Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı.'' dedi.
Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında, ülkesinde askeri alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında, ülkesinde askeri alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın savunma kapasitesi ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptığına dikkati çeken Vladimir Putin, stratejik bombardıman uçakları, karadan atılan füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşan üç kollu nükleer beceriye sahip silah payının arttığını belirtti.