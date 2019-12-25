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  3. 25 Aralık 2019 14:43

Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun nükleer silah gücünü artırdığını belirterek, ''Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı.'' dedi.

Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması

Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında, ülkesinde askeri alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması

Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında, ülkesinde askeri alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması

Rusya'nın savunma kapasitesi ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptığına dikkati çeken Vladimir Putin, stratejik bombardıman uçakları, karadan atılan füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşan üç kollu nükleer beceriye sahip silah payının arttığını belirtti.

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Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması

Putin, "Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı." dedi.

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