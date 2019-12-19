Putin'in bilgisayarı olay oldu !
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisayarında görüntü dünya basınında manşet oldu. Rus liderin güvenlik riskine rağmen eski işletim sistemini kullandığı görüldü.
Fotoğrafları Kremlin Basın Bürosu paylaştı ama ekrandaki görüntü büyük bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu
FOTOĞRAFLARDAN ANLAŞILDI
67 yaşındaki Putin'in hem makamında hem de Novo-Ogaryovo'daki başkanlık konutundaki bilgisayarlarında kadük işletim sistemli bilgisayarlar kullandığı, Kremlin basın sözcülüğünün yayımladığı fotoğraflardan anlaşıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hacker'ların saldırısına uğrama riskine rağmen hâlâ Microsoft'un beş yıl önce desteklemeyi bıraktığı eski işletim sistemi Windows XP'nin kurulu olduğu bilgisayarlar kullandığı ortaya çıktı. Microsoft, 18 yıl önce çıkardığı Windows XP için güvenlik güncellemesi yapmayı Nisan 2014'te durdurmuştu.