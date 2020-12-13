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  3. 13 Aralık 2020 10:18

Putin'in güzel korumasını yakan paylaşım!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusal koruma ekibinde bulunan 32 yaşındaki bir çocuk annesi Anna Khramtsova, görev yaptığı serviste çektiği videoyu paylaşınca işinden oldu.

Putin'in güzel korumasını yakan paylaşım!

Anna, yaptığı açıklamada, aşırı güzel olduğu için koruma ekibinde bulunan diğer kadın korumaların kendisini kıskandıklarını bu nedenle amirleri tarafından paylaştığı videonun bahane gösterilerek kovulduğunu iddia etti.

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Putin'in güzel korumasını yakan paylaşım!

İlk göreve başladığından beri kadın korumaların kendisini kıskanmaya başladıklarını söyleyen Anna, güzellik yarışmasını kazandıktan sonra kıskançlığın nefrete dönüştüğünü, bu işi bırakmayacağını ve göreve tekrar dönmek için mahkemeye gideceğini söyledi.

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Putin'in güzel korumasını yakan paylaşım!

Anna, erkek meslektaşlarının yarışmayı kazandıktan sonra kendisini tebrik ettiklerini, hatta bazılarının kendisi ile ilişki yaşamak istediklerini kadın meslektaşlarının kendisine selam vermediklerini ve çok acımasızca davrandığını söyledi.

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Putin'in güzel korumasını yakan paylaşım!

Anna'nın kovulması ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, Anna'nın görevi ile ilgili kapalı olan ve kimsenin görmemesi gereken bir alanda video çekmesinin kabul edilemez olduğunu, bu konuda tüm personelin gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi.

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