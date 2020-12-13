Putin'in güzel korumasını yakan paylaşım!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusal koruma ekibinde bulunan 32 yaşındaki bir çocuk annesi Anna Khramtsova, görev yaptığı serviste çektiği videoyu paylaşınca işinden oldu.
Anna, yaptığı açıklamada, aşırı güzel olduğu için koruma ekibinde bulunan diğer kadın korumaların kendisini kıskandıklarını bu nedenle amirleri tarafından paylaştığı videonun bahane gösterilerek kovulduğunu iddia etti.
İlk göreve başladığından beri kadın korumaların kendisini kıskanmaya başladıklarını söyleyen Anna, güzellik yarışmasını kazandıktan sonra kıskançlığın nefrete dönüştüğünü, bu işi bırakmayacağını ve göreve tekrar dönmek için mahkemeye gideceğini söyledi.
Anna, erkek meslektaşlarının yarışmayı kazandıktan sonra kendisini tebrik ettiklerini, hatta bazılarının kendisi ile ilişki yaşamak istediklerini kadın meslektaşlarının kendisine selam vermediklerini ve çok acımasızca davrandığını söyledi.