Putin'in güzel sırrı ortaya çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır sakladığı sırları eski yakın arkadaşı tarafından ortaya saçıldı. Putin'in herkesten gizlediği o isimlerin fotoğrafları bu albümle ilk kez görüldü.
Rusya lideri Putin'in spot ışıklarından uzakta tuttuğu çocuklarının fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Servetini kaybeden ve Rusya'yla davalık olan milyarder Sergey Pugaçev'in paylaştığı fotoğraflarda Putin'in kızları Maria ve Katerina görülüyor.
Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları saklamasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarının fotoğrafları ülkenin gündemine oturdu.
Putin’in 1983-2014 yılları arasında evli olduğu Lyudmila’yla olan çocukları Maria ve Katerina’yı gösteren fotoğrafları, Rus lidere yakın isimlerden milyarder Sergey Pugaçev paylaştı.