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  3. 25 Haziran 2020 14:34

Putin'in güzel sırrı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır sakladığı sırları eski yakın arkadaşı tarafından ortaya saçıldı. Putin'in herkesten gizlediği o isimlerin fotoğrafları bu albümle ilk kez görüldü.

Putin'in güzel sırrı ortaya çıktı

Rusya lideri Putin'in spot ışıklarından uzakta tuttuğu çocuklarının fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Servetini kaybeden ve Rusya'yla davalık olan milyarder Sergey Pugaçev'in paylaştığı fotoğraflarda Putin'in kızları Maria ve Katerina görülüyor.



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Putin'in güzel sırrı ortaya çıktı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları saklamasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarının fotoğrafları ülkenin gündemine oturdu.

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Putin'in güzel sırrı ortaya çıktı

Putin’in 1983-2014 yılları arasında evli olduğu Lyudmila’yla olan çocukları Maria ve Katerina’yı gösteren fotoğrafları, Rus lidere yakın isimlerden milyarder Sergey Pugaçev paylaştı.

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Putin'in güzel sırrı ortaya çıktı

Ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve Rusya’ya karşı açtığı 14.4 milyar dolarlık (98 milyar TL) davayı kaybeden Pugaçev fotoğrafları kendi internet sitesinden servis etti.

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