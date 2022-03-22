Putin'in ''kanlı marifeti'' görüntülendi! Dehşete düşüren görüntü
Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırıların 27. gününe girilirken, Rusya’nın saldırdığı ve kan döktüğü Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı
Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırıların 27. gününe girilirken, savaşın oluşturduğu hasarlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies, Rusya'nın Ukrayna işgalinde harabeye dönen şehirlerin uydu görüntülerini paylaşırken, birçok binadan dumanların yükseldiği tespit edildi.
Rusya’nın Ukrayna’daki şehirlere yaptığı füze ve top atışlarının şehirleri vurduğu görüntüler ortaya çıkarken, birçok binadan dumanların yükseldiği tespit edildi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies tarafından yayımlanan görüntülerde, Ukrayna şehirlerindeki sivil altyapıya verilen zarar görülüyor.
Topçu atışları sonrası yanan binalar tespit edilebildiği görüntülerde, Mariupol, Irpin, Hostomel ve Chernihiv şehirlerindeki hasar gözler önüne serildi.
Irpin'in merkezinde, şehir yönetimi ve apartmanlardan oluşan bir kompleksin yakınında iki ayrı yangının görüldüğü fotoğraflarda, askeri saldırılardan kaynaklanan yangınlar ve Irpin Nehri'nde meydana gelen su baskınları fark ediliyor.