PyeongChong 2018 Kış Olimpiyatları açılış seremonisi yapıldı
PyeongChong 2018 Kış Olimpiyatları açılış seremonisi yapıldı
PyengChong 2018 Kış Olimpiyatları resmen başladı. Güney Kore'nin PyengChong şehrinde yapılan 23. Kış Olimpiyatları PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda 2 saat süren açılış seremonisi ve resmi geçiş töreni ile başladı.
95 ülkeden 2 bin 900 sporcunun katılım göstereceği olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Alp Disiplini branşında Özlem Çakıroğlu ve Serdar Deniz ay-yıldızlıları temsil edecekken, Kayakla Atlama branşında ise Fatih Arda İpcioğlu milli formayı terletecek. Kayakla Koşu'da Ayşenur Duman, Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçeği Türkiye'yi temsil edecekken, Buz Pateni'nde ise Alisa Agafonova ve Alper Uçar, ay-yıldızlı bayrak için buz üstünde olacak.
PyeongChang 2018'in en dikkat çekici yanı ise yıllardır araları kötü olan Güney ve Kuzey Kore'nin aynı bayrak altında tören alanına girmesi oldu. Bu durum ile birlikte sosyal medyada sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi.