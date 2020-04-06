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  3. 06 Nisan 2020 10:16

Radyo anketinde ezberleri bozan sonuç

Media Liven, 26-31 Mart tarihleri arasında 15.328 kişiyle radyo dinlenmesi üzerine bir anket yaptı. Araştırmada ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı.

Radyo anketinde ezberleri bozan sonuç

Yalnızca Google hesabı üzerinden giriş yapılarak oy verilebilen, "Bilgi Anketi- Radyo Dinleyicisi" araştırmasına 15.328 Google onaylı tekil kullanıcı tarafından cevaplandı. Ankette radyolara ilişkin önemli sonuçlar ortaya çıktı.

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Radyo anketinde ezberleri bozan sonuç

HER GÜN RADYO DİNLEYENLERİN ORANINDA ARTIŞ Ankete katılanların yarısı 7212 kişi her gün radyo dinlediğini söylerken, her gün 1-2 saat dinleyenlerin sayısı 3804, 4 saatten fazla dinleyenlerin sayısı 3586.

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Radyo anketinde ezberleri bozan sonuç

Yapılan ankette, en çok sabah 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında radyo dinlendiği 8698 kişinin ise söz konusu tarihler arasında evinde dinlendiği ortaya çıktı.

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Radyo anketinde ezberleri bozan sonuç

TELEFON-TABLET ARAÇLARI GEÇTİ Araştırmaya göre radyoyu, telefon ve tabletlerden dinleyenlerin sayısı ilk kez araçlarda dinleneme orananı geçti. Korona günlerinde de radyo dinleyicilerinin oranında önemli bir artış var.

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