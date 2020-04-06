Radyo anketinde ezberleri bozan sonuç
Media Liven, 26-31 Mart tarihleri arasında 15.328 kişiyle radyo dinlenmesi üzerine bir anket yaptı. Araştırmada ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı.
Yalnızca Google hesabı üzerinden giriş yapılarak oy verilebilen, "Bilgi Anketi- Radyo Dinleyicisi" araştırmasına 15.328 Google onaylı tekil kullanıcı tarafından cevaplandı. Ankette radyolara ilişkin önemli sonuçlar ortaya çıktı.
HER GÜN RADYO DİNLEYENLERİN ORANINDA ARTIŞ Ankete katılanların yarısı 7212 kişi her gün radyo dinlediğini söylerken, her gün 1-2 saat dinleyenlerin sayısı 3804, 4 saatten fazla dinleyenlerin sayısı 3586.
Yapılan ankette, en çok sabah 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında radyo dinlendiği 8698 kişinin ise söz konusu tarihler arasında evinde dinlendiği ortaya çıktı.