Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine ziyaret

MHP Genel Merkezi'ne giden Koç heyeti, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" denildi.