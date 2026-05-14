Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine ziyaret
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Liderlere, Koç Topluluğu'nun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiye teslim edildi.
Koç Ailesi, Koç topluluğunun 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamlarında ziyaret ederek düzenlenecek kutlama için davetiyelerini sundu.
MHP Genel Merkezi'ne giden Koç heyeti, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" denildi.
Özgür Özel ile bir araya geldiler
Koç ailesinin bir sonraki durağı ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rahmi Koç ve Ali Koç’tan oluşan heyeti makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.
Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Koç ailesi, CHP lideri Özel’i Koç Topluluğu’nun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. Görüşmede CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti" denildi.