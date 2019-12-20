Ramazan ayı yaklaşıyor! İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam alemi 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını sabırsızlıkla bekliyor. Bu bekleyiş sürerken bir yandan da Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2020 takvimine göre Ramazan ayı oruç ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman yapılacak? İşte detaylar...