Ramazan ayı yaklaşıyor! İlk oruç ne zaman tutulacak?
Peygamber Efendimiz orucu farz kılındıktan sonra 9 yıl oruç tutup Ramazan Bayramını gördü. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli oldu.
İslam alemi 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını sabırsızlıkla bekliyor. Bu bekleyiş sürerken bir yandan da Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2020 takvimine göre Ramazan ayı oruç ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Hicri Takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan Ayı İslam inancında büyük öneme sahip. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Ayı oruç ayı olarak da biliniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.