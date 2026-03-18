Ramazan Bayramı'nda kiralık araç arayanlar aman dikkat! Bayram burnunuzdan gelebilir!

Sektör temsilcisi Murat Demirkul, dolandırıcılık sürecinin nasıl işlediğini şöyle özetledi: "Müşteriye ulaştıktan sonra 'rezervasyonunuzu yapıyoruz' diyerek güven aşılıyorlar. Ardından WhatsApp üzerinden bir IBAN gönderip, araç ücretinin tamamını veya bir miktar kapora talep ediyorlar. Para yatırıldıktan sonra ne araç geliyor ne de muhatap bulunabiliyor." Dolandırıcıların son dönemde başvurduğu bir diğer yöntem ise "vale hizmeti" bahanesi. "Siz parayı gönderin, biz aracı valeyle kapınıza bırakalım" diyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Demirkul, kiralama işlemlerinin mutlaka fiziki ofislerde veya bilinen, güvenilir platformlar üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.