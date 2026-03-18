Ramazan Bayramı'nda kiralık araç arayanlar aman dikkat! Bayram burnunuzdan gelebilir!
Ramazan Bayramı tatili öncesi araç kiralama piyasası hareketlenirken dolandırıcılar da boş durmuyor! Bilinen firmaların sitelerini kopyalayıp, bir harf değişikliğiyle vatandaşları ağlarına düşüren şebekeler; "düşük fiyat" ve "kapıya teslim" yalanıyla IBAN üzerinden para topluyor. Peki, sahte siteler nasıl ayırt edilir?
Ramazan Bayramı ve okul tatilinin birleşmesiyle araç kiralama talepleri zirve yaptı. Ancak artan bu talep, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Uzmanlar, tatil hazırlığı yapan vatandaşları internet üzerinden dönen kirli oyunlara karşı uyardı. Dolandırıcıların en yaygın yöntemi, kurumsal araç kiralama firmalarının internet sitelerini birebir kopyalamak. Site adresinde (URL) sadece bir harfi değiştirerek kullanıcıları sahte sayfalara yönlendiriyorlar. Bu sitelerde piyasa değerinin çok altında fiyatlar sunarak vatandaşın ilgisini çekiyorlar.
Sektör temsilcisi Murat Demirkul, dolandırıcılık sürecinin nasıl işlediğini şöyle özetledi: "Müşteriye ulaştıktan sonra 'rezervasyonunuzu yapıyoruz' diyerek güven aşılıyorlar. Ardından WhatsApp üzerinden bir IBAN gönderip, araç ücretinin tamamını veya bir miktar kapora talep ediyorlar. Para yatırıldıktan sonra ne araç geliyor ne de muhatap bulunabiliyor." Dolandırıcıların son dönemde başvurduğu bir diğer yöntem ise "vale hizmeti" bahanesi. "Siz parayı gönderin, biz aracı valeyle kapınıza bırakalım" diyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Demirkul, kiralama işlemlerinin mutlaka fiziki ofislerde veya bilinen, güvenilir platformlar üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.
Mağdur Olmamak İçin 3 Altın Kural:
URL Kontrolü: Girdiğiniz sitenin adres çubuğundaki harfleri tek tek kontrol edin.
IBAN Yerine Güvenli Ödeme: Şahıs isimlerine gönderilen IBAN ödemelerinden kaçının; kurumsal ödeme kanallarını kullanın.
Video Kaydı: Aracı teslim alırken mutlaka etrafını gösteren bir video çekin. Bu, teslimat sırasında oluşabilecek "çizik/hasar" tartışmalarının önüne geçer.