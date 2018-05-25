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  3. 25 Mayıs 2018 22:59

Ramazan davulcuları o mahalleye korkudan giremiyor

Ramazan geldiği andan itibaren sokakları çınlatan davul sesi, Türkiye'nin tek bir mahallesinde duyulamıyor.

Ramazan davulcuları o mahalleye korkudan giremiyor

Yüzlerce yıldır davul çalınamayan tek mahalle olan Bursa'daki Atıcılar Mahallesi'ne davulcuların adım atamamasının arkasındaki sebep doğaüstü hikayelere dayanıyor. Rivayet o ki, mahallenin yakınında türbesi bulunan Sultan Yıldırım Beyazıd'ın damadı da olan İslam bilgini Emirsultan, sahurda çalınan davuldan rahatsız olmuş ve bu yüzden de mahalleye giren davulcunun davulu patlamış, kimisi görünmez bir tokat yemiş, kimisi aklını kaçırmış... Bu anlatılardan korkan davulcular da mahalleye girmeye korkar olmuş. Peki vazgeçmişler mi? Hayır. Davul çalmıyorlar ama evlerin ziline basıp, "Pilava pilava" diye bağırarak mahalle sakinlerini uyandırıyorlar.

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Ramazan davulcuları o mahalleye korkudan giremiyor

Bursa’da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor.

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Ramazan davulcuları o mahalleye korkudan giremiyor

Mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları “Pilava pilava” diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

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Ramazan davulcuları o mahalleye korkudan giremiyor

Davul çalınmamasının Hz. Peygamber'in (SAS) soyundan gelen Emirsultan Hazretleri'ne saygının bir ifadesi olduğunu belirten İzzet Turunç, "Emirsultan Hazretleri rahatsız oluyor, onun için bu mahallede davul çalmıyoruz. Senelerden beri de kimse çalmaz.

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