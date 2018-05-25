Ramazan davulcuları o mahalleye korkudan giremiyor

Yüzlerce yıldır davul çalınamayan tek mahalle olan Bursa'daki Atıcılar Mahallesi'ne davulcuların adım atamamasının arkasındaki sebep doğaüstü hikayelere dayanıyor. Rivayet o ki, mahallenin yakınında türbesi bulunan Sultan Yıldırım Beyazıd'ın damadı da olan İslam bilgini Emirsultan, sahurda çalınan davuldan rahatsız olmuş ve bu yüzden de mahalleye giren davulcunun davulu patlamış, kimisi görünmez bir tokat yemiş, kimisi aklını kaçırmış... Bu anlatılardan korkan davulcular da mahalleye girmeye korkar olmuş. Peki vazgeçmişler mi? Hayır. Davul çalmıyorlar ama evlerin ziline basıp, "Pilava pilava" diye bağırarak mahalle sakinlerini uyandırıyorlar.