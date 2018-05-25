Ramazan davulcuları o mahalleye korkudan giremiyor
Ramazan geldiği andan itibaren sokakları çınlatan davul sesi, Türkiye'nin tek bir mahallesinde duyulamıyor.
Yüzlerce yıldır davul çalınamayan tek mahalle olan Bursa'daki Atıcılar Mahallesi'ne davulcuların adım atamamasının arkasındaki sebep doğaüstü hikayelere dayanıyor. Rivayet o ki, mahallenin yakınında türbesi bulunan Sultan Yıldırım Beyazıd'ın damadı da olan İslam bilgini Emirsultan, sahurda çalınan davuldan rahatsız olmuş ve bu yüzden de mahalleye giren davulcunun davulu patlamış, kimisi görünmez bir tokat yemiş, kimisi aklını kaçırmış... Bu anlatılardan korkan davulcular da mahalleye girmeye korkar olmuş. Peki vazgeçmişler mi? Hayır. Davul çalmıyorlar ama evlerin ziline basıp, "Pilava pilava" diye bağırarak mahalle sakinlerini uyandırıyorlar.
Bursa’da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor.
Mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları “Pilava pilava” diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.