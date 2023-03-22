Ramazan geldi! En uzun oruç 13 saat 56 dakika: İşte il il 2023 iftar ve sahur vakitleri

Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazan'ın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İLK İFTAR IĞDIR'DA YAPILACAK

İlk imsak ise yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazan'ın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.