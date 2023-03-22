Ramazan geldi! En uzun oruç 13 saat 56 dakika: İşte il il 2023 iftar ve sahur vakitleri
İslam dünyasının her yıl idrak ettiği Mübarek Ramazan ayı geldi. İlk oruca bu gece kalkılıyor. İşte il il sahur ve iftar vakitleri...
Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazan'ın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
İLK İFTAR IĞDIR'DA YAPILACAK
İlk imsak ise yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazan'ın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA TUTULACAK
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
BU YIL 29 GÜN SÜRECEK
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak.
İşte İl il 23 Mart Çarşamba Ramazan imsakiyesi;
İSTANBUL
SAHUR: 05.32
İFTAR:19.26
TERAVİH:20.46
ANKARA
SAHUR: 05.17
İFTAR: 19.10
TERAVİH: 20.28
İZMİR
SAHUR: 05.43
İFTAR: 19.33
TERAVİH: 20.50
ADANA
SAHUR: 05.12
İFTAR:18.59
TERAVİH: 20.14