Ramazan imsakiyesi yayınlandı! İşte il il iftar ve sahur saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca kişinin merak ettiği imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinden yayınladı. Böylece Ramazan ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya, Gaziantep, Antalya iftar vakitleri ve tüm iller için ezan saatleri de imsakiye sayfasında yerini aldı. İşte 30 büyükşehirin Ramazan imsakiyesi...