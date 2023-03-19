Ramazan kolisi fiyatları uçtu: İşte market market son fiyatlar
Gıda malzemelerindeki artışlar Ramazan kolilerini de etkiledi. İşte market market Ramazan kolisi fiyatları...
Gıda ürünlerindeki artışa paralel Ramazan kolilerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130'ün üzerinde yükseldi.
Dünya gazetesinden Başak Nur Gökçam'ın haberine göre; zincir marketler bu yıl en düşük ramazan kolisini 229,90 liradan, en yüksek ise 639,90 liradan satışa sundu.
Migros
2 farklı seçenek sunan Migros, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri ‘Bereket Paketi’ olarak 229,90 TL’den satışa sundu. Pakette 13 adet ürün yer alıyor. Bunlar; 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 500 gram burgu ve spaghetti makarna, 1 litre ayçiçek yağı, 830 gram domates salçası, 1 kg un, 500 gram çay, 1 kg toz şeker, 750 gram iyotlu sofra tuzu ve 2 adet 65 gram kremalı tavuk çorbası ve 98 gram puding. 429,90 liradan satışa sunulan Lezzet Paketi’nde 23 çeşit ürün bulunuyor.
‘Lezzet Paketi’nde1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg koçbaşı nohut, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gram burgu, yüksük ve spaghetti makarna, 1 kg un, 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 1 kg toz şeker, 700 gram haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut ve haşlanmış fasulye, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 74 gram ezogelin çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 200 gram siyah zeytin, 500 gram irmik, 98 gram puding ve 100 gram Türk kahvesi yer alıyor.