Ramazan kolisi fiyatları uçtu: İşte market market son fiyatlar

Migros

2 farklı seçenek sunan Migros, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri ‘Bereket Paketi’ olarak 229,90 TL’den satışa sundu. Pakette 13 adet ürün yer alıyor. Bunlar; 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 500 gram burgu ve spaghetti makarna, 1 litre ayçiçek yağı, 830 gram domates salçası, 1 kg un, 500 gram çay, 1 kg toz şeker, 750 gram iyotlu sofra tuzu ve 2 adet 65 gram kremalı tavuk çorbası ve 98 gram puding. 429,90 liradan satışa sunulan Lezzet Paketi’nde 23 çeşit ürün bulunuyor.