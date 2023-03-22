Ramazan zamla geldi... Mısır Çarşısı'nda fiyatları gören isyan etti

ESKİDEN KİLO İŞİ ALIYORDUK ŞİMDİ YARIM KİLO ALIYORUZ

Mısır Çarşısı'na alışveriş için gelen Aynur Görgün, "Ramazan geldi, ihtiyaçlarımı alacağım. Zeytin, et alacağım. Fiyatlar çok fazla ama yapacak bir şey yok. Az az da olsa alıyoruz. Eskiden kilo işi alıyorduk şimdi yarım kilo alıyoruz. Marketler daha pahalı. Buralar yine uygun" dedi. Fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Behice Oğul ise, "Marketlerden biraz daha ucuz burası. Bazen de bakıyorum hemen hemen aynı. Fiyatlar çok pahalı. Peynir aldım sadece" diye konuştu.