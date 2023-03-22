Ramazan zamla geldi... Mısır Çarşısı'nda fiyatları gören isyan etti
Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi için tercih edilen Mısır Çarşısı'nda yoğunluk yaşandı. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayet ederek, marketlerin daha uygun olduğunu belirtti. Vatandaşlar, fiyatların geçen yıla göre yüzde 100 oranında zamlandığını söyledi.
Ramazan ayı bu gece yapılacak sahurla başlıyor. Ramazan alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Eminönü Mısır Çarşısı'nda hareketlilik yaşanıyor. Fiyatların geçen yıla göre neredeyse yüzde 100'e yakın zamlandığını dile getiren ziyaretçiler, marketlerin daha uygun olduğunu ifade etti.
Esnaf ise kaliteli ürün sattıklarını belirterek, fiyatlardaki artışa rağmen marketten daha ucuz olduklarını söyledi. Çarşıda, Ramazanın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan hurmanın fiyatı 90 ile 300 lira arasında değişiyor.
Kahvaltılıklarda ise en ucuz peynir fiyatı 129 lirayken, en ucuz zeytin fiyatı 95 lira. Çarşının en pahalı ürünü ise 780 lira ile pastırma. İftarda sofraları süsleyen tatlılarda ise, baklavanın kilosu 350 lirayı buluyor.
ESKİDEN KİLO İŞİ ALIYORDUK ŞİMDİ YARIM KİLO ALIYORUZ
Mısır Çarşısı'na alışveriş için gelen Aynur Görgün, "Ramazan geldi, ihtiyaçlarımı alacağım. Zeytin, et alacağım. Fiyatlar çok fazla ama yapacak bir şey yok. Az az da olsa alıyoruz. Eskiden kilo işi alıyorduk şimdi yarım kilo alıyoruz. Marketler daha pahalı. Buralar yine uygun" dedi. Fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Behice Oğul ise, "Marketlerden biraz daha ucuz burası. Bazen de bakıyorum hemen hemen aynı. Fiyatlar çok pahalı. Peynir aldım sadece" diye konuştu.