Ramazan’ın ilk cuma namazı havadan görüntülendi

Hikmet Yavuz, Ramazan’a eriştiklerini ifade ederek, “Elhamdülillah bu cuma namazını da kıldık, Ramazan’a eriştik. Sıkıntılarımız var, korona hastalığı malum dünyada ve Türkiye’de. Bunlar da Rabbimizin bir imtihanı. Sabredeceğiz, dayanacağız. İnşallah bu günleri de atlatacağız” diye konuştu.