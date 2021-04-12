Ramazan'ın sembolü mahyalar camilere asıldı
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camii'nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle kadim caminin eşsiz minareleri arasına ‘Şifa senden ya şafi' yazılı mahya asıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl belirlenen tema kapsamında, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki ‘Şifa senden ya şafi' yazılı mahya, dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii'ne asıldı.
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