Ramazan'ın sembolü mahyalar camilere asıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl belirlenen tema kapsamında, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki ‘Şifa senden ya şafi' yazılı mahya, dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii'ne asıldı.