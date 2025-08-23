Rapçi Çakal'ı UFO benzeri platformun üzerindeyken vuran şüphelinin savunması ortaya çıktı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Çakal'ı UFO’yu andıran platformdan inişi sırasında vuran şüpheli tutuklanırken, şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali'nde UFO benzeri platformda konser veren 'Çakal' lakaplı rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası vince asılı platformdan indiği sırada bacağına saçma isabet etti.
O anlar saniye saniye saniye kameralara yansıdı. Sanatçı hastaneye kaldırılırken Tekirdağ ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti.
Olayın faili F.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre şahıs ifadesinde, Çakal’ı hiç tanımadığını ve o gece havadaki bir balona ateş ettiğini belirtti.
Emniyet ekipleri, F.D.’nin ikametinde 1 adet havalı tüfek ve 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirdi. F.D. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı ve adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.
