Recai Kutan'a son görev: Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi

1930 yılında Malatya'da dünyaya gelen Recai Kutan, 1974'te Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasete girdi. Kutan, 16, 20 ve 21'inci Dönem Malatya milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.