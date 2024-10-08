Recai Kutan'a son görev: Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül de katıldı.
Recai Kutan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce kaldırıldığı özel hastanede dün hayatını kaybetti. Kutan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Kutan'ın yakınları katıldı.
Kutan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından Kutan'ın cenazesi dualarla Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1930 yılında Malatya'da dünyaya gelen Recai Kutan, 1974'te Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasete girdi. Kutan, 16, 20 ve 21'inci Dönem Malatya milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.