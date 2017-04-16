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ERDOĞAN'DAN TARİHİ AÇIKLAMA - CANLI
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  3. 16 Nisan 2017 20:45

Referandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Tarihi 16 Nisan referandumunda resmi olmayan rakamlara göre Evet'in önde gittiğini gören vatandaşlar sokağa döküldü.

Referandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Referandumdan evet çıkmasıyla vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önüne ve AK Parti İl Başkanlığına akın etti

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Referandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Seçim sonuçlarını sevinçle karşılayan vatandaşlar Huber Köşkü, Ak Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sevinç gösterilerine başladı.

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Referandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamına yakınının açıklanması ve Evet'in çıkmasıyla vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunmak üzere bir araya geldi.

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Referandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sıralar bulunduğu Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sonucu kutlamaya başladı. Burada Türk bayrakları sallayan vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı. Yoldan geçen vatandaşlar da kornalarını çalarak sonuçları kutladı.

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