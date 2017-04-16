Referandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sıralar bulunduğu Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sonucu kutlamaya başladı. Burada Türk bayrakları sallayan vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı. Yoldan geçen vatandaşlar da kornalarını çalarak sonuçları kutladı.