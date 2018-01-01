Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Terör örgütü DEAŞ tarafından geçen yılbaşı gecesi, eğlence merkezi Reina'ya yönelik saldırıda yaşamını yitirenler anıldı.
Saldırının yapıldığı eğlence merkezinin önünde gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Kanada, Avusturya, Mısır ve Filistin başkonsoloslukları ve yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenler için hazırlanan platforma çelenk ve karanfil bırakarak terörü lanetledi.