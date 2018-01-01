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  3. 01 Ocak 2018 09:15

Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından geçen yılbaşı gecesi, eğlence merkezi Reina'ya yönelik saldırıda yaşamını yitirenler anıldı.

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Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Saldırının yapıldığı eğlence merkezinin önünde gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Daha sonra Kanada, Avusturya, Mısır ve Filistin başkonsoloslukları ve yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenler için hazırlanan platforma çelenk ve karanfil bırakarak terörü lanetledi.

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Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Reina'nın ortaklarından Ali Ünal ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar da platforma karanfil bıraktı.

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