Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra eriyip giden altın fiyatları için olay olacak tahmin
Mayıs ayında düşüş eğitlimine geçen, ara ara yükselişlerle dikkat çekse de genel görünümün düşüş eğilimi olduğu görülen altın fiyatları için dünyanın en büyük bankalarından Standard Chartered'nin analistleri altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı.
Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Dolar kuru 39 TL, Euro ise 45 TL sınırında seyrine devam ederken altın fiyatları ise adeta baş döndürüyor. Mayıs ayının ilk yarısında son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları ayın ikinci haftasında kayıplarını telafi etse de bu hafta yeniden düşüşe geçti.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının takip ettiği altın fiyatları için hem uzman isimlerin hem de uluslarası banka ve finans kuruluşlarının tahminleri de değişti. Son olarak Standard Chartered, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde kısa vadede geri çekilme, uzun vadede ise yeni rekor beklediğini duyurdu.
Altın fiyatları, ABD’nin bütçe açığına yönelik endişelerin ardından geçtiğimiz hafta bir ay sonra ilk kez haftalık kazanç elde etmişti. Avrupa Birliği’nin ticaret savaşını önlemek için ABD ile müzakereleri hızlandırmaya odaklanacağını açıklamasının ardından ise altın fiyatları üzerindeki satış baskısı artış göstermişti. Bu baskıyla birlikte iki gün üst üste kayıp yaşayan altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde kayıplarını geri almaya çalışıyor. Buna göre ons altın yüzde 0,17 artışla 3 bin 306 dolardan, gram altın ise yüzde 0,26 artışla 4 bin 148 liradan fiyatlanıyor.
Standard Chartered, yılın başından bu yana yaşanan güçlü yükselişin ardından konsolidasyon süreci gerçekleşebileceğini söyledi. Analistlerin müşterilerine gönderdiği bilgilendirme notunda, önümüzdeki 1 ila 3 ay içinde ons altın fiyatının 3 bin 100 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği tahmin edildi.