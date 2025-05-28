Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra eriyip giden altın fiyatları için olay olacak tahmin

Hem küçük hem de büyük yatırımcının takip ettiği altın fiyatları için hem uzman isimlerin hem de uluslarası banka ve finans kuruluşlarının tahminleri de değişti. Son olarak Standard Chartered, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde kısa vadede geri çekilme, uzun vadede ise yeni rekor beklediğini duyurdu.