Rekora doymayan altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları rekor seviyeye yükselirken, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda, Fed'in itibarının zedelenmesi durumunda ons altının 5 bin dolara ulaşabileceği belirtildi.
Yatırımcının güvenli limanı altın yükselişini sürdürüyor. Ons altın 3 bin 578 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 3 bin 544 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin 735 lira ile rekor kırdı. Gram altın bugün 4 bin 684 liradan, çeyrek altın 7 bin 680 liradan ve cumhuriyet altını 31 bin 607 liradan satılıyor.
ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı.
Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik oluşabilecek güven kaybı ve yatırımcıların tahvillerden altına yönelmesi durumunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngördü.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Goldman Sachs analistlerinden Samantha Dart ve ekibinin hazırladığı raporda, altın için çeşitli olası senaryolar değerlendirildi. Buna göre, temel tahmin altının 2026 ortalarına kadar ons başına 4 bin dolara yükselmesi olurken diğer tahmin ise 4.500 dolar olması yönünde oldu. Goldman'ın altın için bir diğer tahmini ise ABD tahvil piyasasının sadece yüzde1’inin altına yönelmesi durumunda neredeyse 5 bin dolar olacağı oldu.