Rekora doymayan altın fiyatları için çılgın tahmin

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Goldman Sachs analistlerinden Samantha Dart ve ekibinin hazırladığı raporda, altın için çeşitli olası senaryolar değerlendirildi. Buna göre, temel tahmin altının 2026 ortalarına kadar ons başına 4 bin dolara yükselmesi olurken diğer tahmin ise 4.500 dolar olması yönünde oldu. Goldman'ın altın için bir diğer tahmini ise ABD tahvil piyasasının sadece yüzde1’inin altına yönelmesi durumunda neredeyse 5 bin dolar olacağı oldu.