Rekora doymayan altın rekor kırdığı yeni zirveden döndü

Bazı elektronik ürünleri gümrük vergilerinden muaf tutuldu

Hafta sonu Donald Trump yönetiminden gümrük vergilerinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bir hamle geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri, düz ekran televizyon panelleri, taşınabilir bellekler ve hafıza kartları dahil bazı teknolojik ürünlerin Çin’e uygulanan yüzde 125’lik ek tarife ve diğer ülkelere uygulanan yüzde 10’luk temel gümrük vergisinden muaf tutulacağı bildirildi. Muafiyetin 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ürünleri kapsayacağı aktarıldı.