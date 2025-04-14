Rekora doymayan altın rekor kırdığı yeni zirveden döndü
ABD Başkanı Donald Trump'ın balattığı küresel ticaret savaşı piyasaları sarsarken, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 1’in üzerinde geri çekilmeyle 3.200 dolar sınırının altına indi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının yarattığı belirsizlik sürerken altın fiyatları rekor seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde erken saatlerde 3.246 dolar ile rekor seviyeye ulaşan ons altın, saat 16.20 itibarıyla %1,18 düşüşle ons başına 3.199 dolara geriledi.
Gram altın yatırımcıları son bir yılda yüzde 61, yılbaşından bu yana ise yüzde 32'lik getiri sağladı.
Bazı elektronik ürünleri gümrük vergilerinden muaf tutuldu
Hafta sonu Donald Trump yönetiminden gümrük vergilerinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bir hamle geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri, düz ekran televizyon panelleri, taşınabilir bellekler ve hafıza kartları dahil bazı teknolojik ürünlerin Çin’e uygulanan yüzde 125’lik ek tarife ve diğer ülkelere uygulanan yüzde 10’luk temel gümrük vergisinden muaf tutulacağı bildirildi. Muafiyetin 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ürünleri kapsayacağı aktarıldı.