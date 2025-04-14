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Rekora doymayan altın zirveye demir attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın balattığı küresel ticaret savaşı piyasaları sarsarken, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya yatay başladı.

Rekora doymayan altın zirveye demir attı - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının yarattığı belirsizlik sürerken altın fiyatları rekor seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. 

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Rekora doymayan altın zirveye demir attı - Resim: 2

Haftaya 3 bin 237 dolardan başlayan ons altın, saat 09.30 itibariyle 3 bin 234 dolardan işlem görüyor. 

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Rekora doymayan altın zirveye demir attı - Resim: 3

Gram altın 3 bin 953 liradan, çeyrek altın 6 bin 538 liradan ve cumhuriyet altını 26 bin 753 liradan alıcı buluyor.

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Rekora doymayan altın zirveye demir attı - Resim: 4

Gram altın yatırımcıları son bir yılda yüzde 61, yılbaşından bu yana ise yüzde 32'lik getiri sağladı.

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