Rekora doymayan altın zirveye demir attı
ABD Başkanı Donald Trump'ın balattığı küresel ticaret savaşı piyasaları sarsarken, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya yatay başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının yarattığı belirsizlik sürerken altın fiyatları rekor seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.
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Haftaya 3 bin 237 dolardan başlayan ons altın, saat 09.30 itibariyle 3 bin 234 dolardan işlem görüyor.
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Gram altın 3 bin 953 liradan, çeyrek altın 6 bin 538 liradan ve cumhuriyet altını 26 bin 753 liradan alıcı buluyor.
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Gram altın yatırımcıları son bir yılda yüzde 61, yılbaşından bu yana ise yüzde 32'lik getiri sağladı.
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