Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı ile ilgili merak edilenler açıkladı. Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" isimli ilacın, aktif Kovid-19 hastaları için umut olduğu bildirilmişti. Peki, Remdesivir ve TR-C 19 nedir? İşte cevaplar...