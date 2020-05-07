Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı ile ilgili merak edilenler açıkladı.
Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı ile ilgili merak edilenler açıkladı. Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" isimli ilacın, aktif Kovid-19 hastaları için umut olduğu bildirilmişti. Peki, Remdesivir ve TR-C 19 nedir? İşte cevaplar...
BAKAN KOCA'DAN REMDESIVIR VE TR-C 19 AÇIKLAMASI Remdesivir'in Türkiye'deki kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Remdesivir antiviral bir ilaç. 400 hasta için temin etmiştik. Önümüzdeki günler kullanmayı planladığımız bir ilaç. Sonuçlarıyla ilgili durumu aktarmış olacağız.
TR-C 19 ilacının ise araştırma aşamasında olduklarını belirten Bakan Koca, "Şimdi ruhsatlandırma safhasında olmadığını biliyoruz. Araştırmaların önünü açan, destek sağlama noktasında gayret içindeyiz. Bu ilaçla ilgili araştırma safhasında olduğumuzu biliyoruz. Klinik araştırma safhasına geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili müracaatın olmadığını, klinik safhasından sonra ruhsat safhasına gelecektir" diye konuştu.
REMDESİVİR NEDİR? Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.