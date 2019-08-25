Kuzey Kore yeni füze denemesini resmen açıkladı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." ifadelerini kullanmıştı.



