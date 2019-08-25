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  3. 25 Ağustos 2019 15:45

Kuzey Kore yeni füze denemesini resmen açıkladı

Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin, yeni 'süper büyük' çoklu füze fırlatma sistemiyle yapıldığını duyurdu.

Kuzey Kore yeni füze denemesini resmen açıkladı

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, yeni "süper büyük" çoklu füze fırlatma silahıyla, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un gözetiminde deneme atışı yapıldı.

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Kuzey Kore yeni füze denemesini resmen açıkladı

Kim, yeni füze fırlatma sisteminin "gerçekten büyük bir silah" olduğu yorumunu yaptı.

Devlet Başkanı Kim, Kuzey Kore'nin artan askeri tehditler ve hasım güçlerin saldırgan baskısı karşısında stratejik ve taktiksel silahlar geliştirmeye hızlanarak devam etmesi gerektiğini belirtti.


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Kuzey Kore yeni füze denemesini resmen açıkladı

Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak son bir ayda yedinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Güney Hamyong eyaletinden fırlatılan füzelerin 97 kilometre irtifaya ulaşarak 380 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti.

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Kuzey Kore yeni füze denemesini resmen açıkladı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." ifadelerini kullanmıştı.

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