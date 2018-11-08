Resmen duyurdu: Geleceğin bombardıman uçağı yapılıyor!
Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.
Ayrıca Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.