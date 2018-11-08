  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Kasım 2018 18:35

Resmen duyurdu: Geleceğin bombardıman uçağı yapılıyor!

Resmen duyurdu: Geleceğin bombardıman uçağı yapılıyor!

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.

1/ 6
Resmen duyurdu: Geleceğin bombardıman uçağı yapılıyor!

Ayrıca Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.

2/ 6
Resmen duyurdu: Geleceğin bombardıman uçağı yapılıyor!

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.

3/ 6
Resmen duyurdu: Geleceğin bombardıman uçağı yapılıyor!

Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM