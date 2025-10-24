  1. Anasayfa
  4. Restoranda başlayan kavga sokağa taştı; ortalık savaş alanına döndü!

Restoranda başlayan kavga sokağa taştı; ortalık savaş alanına döndü

Elazığ’da bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar, birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, öğleden sonra Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak’taki bir restoranda meydana geldi. 

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. 

Sokağa taşan kavgada, arbede sırasında bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş açtı. 

