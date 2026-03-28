Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Adana’da bir restoranda önce selamlaşıp ardından birbirlerine kurşun yağdıran iki şahsın kavgası kanlı bitti. Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, dostane başlayan diyalog yerini dakikalar içinde çatışmaya bıraktı; 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan E.Ç., sonradan gelen G.F. ile selamlaştı. Ardından E.Ç. tekrar masasına otururken G.F. de yakındaki bir masaya geçti.
Bir süre sonra E.Ç. ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki şahıs da yanlarında bulunan tabancaları çekerek birbirlerine ateş açtı.
Açılan ateş sonucu E.Ç. başından vurulurken, G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Tedavi altına alınan G.F.'in durumunun ağır olduğu belirtildi.