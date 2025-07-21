Restoranı savaş alanına çeviren kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada M.T., işletme sahibi M.E.A., kardeşleri M.A.A. ve Z.H.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3 kişi tedavisinin ardından taburcu olurken, Z.H.A.'nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından M.T., yakınları Ç.T., O.K., H.K., M.K. ile iş yeri sahibi M.E.A. ve babası A.A. gözaltına alındı.

'KALABALIK BİR ŞEKİLDE BANA SALDIRDILAR'

Polis memuru M.T., ifadesinde, "İş yerinde eşim, çocuklarım ve akrabalarımla oturuyorduk. Çocuklar başka masada oturdukları için garsonlar tarafından kaldırıldı. Sonra mekan yetkilisi ile görüşmeye gittim. Daha sonra mekandan kalkmak istedik. İş yeri sorumluları da kalmamız için ısrar etti. Daha sonra iş yeri sahibi olduğunu düşündüğüm kişi küfürlü konuştu. Bunun üzerine tartıştık ve kavga çıktı. Kavgada kalabalık bir şekilde bana saldırdılar" dedi.