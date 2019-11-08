Resulayn’da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı

Türkiye, güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi için yaptığı uluslararası çalışmaların sonuç vermemesi üzerine 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve Telabyad kentleri arasındaki 120 kilometrelik hatta karadan ve havadan başlatılan harekat kapsamında her iki kent kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı.