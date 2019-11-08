Resulayn’da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Resulayn kentinde yapılan arama tarama çalışmaları sırasında teröristlerin eğitim kampı
İç karışıklığın devam ettiği Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını işgal etti. İşgalinin ardından buradaki sivilleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştiren teröristler, kentlerde kalanlara da her türlü baskıyı uyguladı. Aileleri göçe zorlayıp, çocuklarını zorla silah altına alan teröristler, zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizlerde de bulundu.
Türkiye, güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi için yaptığı uluslararası çalışmaların sonuç vermemesi üzerine 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve Telabyad kentleri arasındaki 120 kilometrelik hatta karadan ve havadan başlatılan harekat kapsamında her iki kent kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı.
RESULAYN'DA MESKUN MAHAL OPEREASYONLARI SÜRÜYOR Hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra meskun mahal operasyonlarının da sürdürüldüğü adreslerden birisi olan Resulayn'da, güvenlik güçleri onlarca mayın ve el yapımı patlayıcıyı bularak kontrollü şekilde imha etti. Halen operasyonların devam ettiği yüzlerce tünel ağının bulunduğu Resulayn'da teröristlerin tuzaklarının imha edildiği bölgelere ise sivillerin geri dönüşü başladı.
PKK/YPG'NİN SÖZDE AKADEMİSİ BULUNDU Teröristlere ait çok sayıda mühimmat deposunun da ele geçirildiği Resulayn'da, Suriye Milli Ordusu'nun yaptığı arama tarama çalışmaları sırasında kentin yaklaşık 1 kilometre dışındaki alanda terör örgütü PKK/YPG'nin öldürülen bir teröristin ismini verdiği sözde akademi de ortaya çıkarıldı.