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DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 26'YA, YARALI SAYISI 885'E YÜKSELDİ
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  3. 31 Ekim 2020 12:21

Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 831 kişinin yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki depremi Reuters bu karelerle dünyaya duyurdu.

Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu

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Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu

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Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu

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Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu

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