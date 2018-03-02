Reuters Raco operasyonunu böyle görüntüledi !
Zeytin Dalı Harekatı'nda Raco bölgesine yapılan operasyon böyle görüntülendi.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda hayati adımlardan biri bugün atılıyor, bu sabah başlayan Raco operasyonunda ilk zafer haberleri ise saatler içinde geldi. Beldenin kuzeyindeki Mesekanlı, Mamalı köyleri ile güneydeki Atamanlı köyü YPG'li teröristlerden alındı. ÖSO unsurları Raco'ya ulaştı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İlerleme sırasında, dün sekiz askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Raco operasyonunda çekilen çarpıcı fotoğrafları dünyaya servis etti.
Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırk ikinci gününde Raco'ya girildi. Batı cephesindeki kritik beldeye bu sabah başlatılan operasyona Türk özel kuvvetler askerleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri katılıyor. Operasyonu yerinde takip eden Reuters haber ajansı, çok sayıda fotoğraf geçti. Foto muhabiri Halil Aşavi'nin çektiği karelerde sisler içinde ilerleyen ÖSO unsurları göze çarpıyor.