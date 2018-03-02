Reuters Raco operasyonunu böyle görüntüledi !

Zeytin Dalı Harekâtı'nda hayati adımlardan biri bugün atılıyor, bu sabah başlayan Raco operasyonunda ilk zafer haberleri ise saatler içinde geldi. Beldenin kuzeyindeki Mesekanlı, Mamalı köyleri ile güneydeki Atamanlı köyü YPG'li teröristlerden alındı. ÖSO unsurları Raco'ya ulaştı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İlerleme sırasında, dün sekiz askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.