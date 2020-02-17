Reyhanlı'nın sınır mahallesi bayraklarla donatıldı!
Askeri hareketliliğin sürdüğü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçeye bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrağı astı.
Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.
Mahalle sakinleri tarafından askeri araçların geçiş istikametindeki yol üzerinde duvarlara, ''Önce Vatan'' yazısıyla Türk bayrağı resmedildi.