  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Şubat 2020 08:20

Reyhanlı'nın sınır mahallesi bayraklarla donatıldı!

Askeri hareketliliğin sürdüğü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçeye bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrağı astı.

Reyhanlı'nın sınır mahallesi bayraklarla donatıldı!

Çocuklar, geçen askeri araçlardaki personele Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

1/ 17
Reyhanlı'nın sınır mahallesi bayraklarla donatıldı!

Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.

2/ 17
Reyhanlı'nın sınır mahallesi bayraklarla donatıldı!

Mahalle sakinleri tarafından askeri araçların geçiş istikametindeki yol üzerinde duvarlara, ''Önce Vatan'' yazısıyla Türk bayrağı resmedildi.

3/ 17
Reyhanlı'nın sınır mahallesi bayraklarla donatıldı!

14 yaşındaki Hasan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerleri çok sevdiği için onları Türk bayraklarıyla karşıladığını söyledi.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM