Reyting rekoru kıran dizilerin yeni sezon tarihleri belli oldu

Nalan, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin devam ettiğini ve Cana'nın Sedat'tan bebek beklediğine artık emindir. Ancak Nalan'ın tüm ısrarları karşısında herkes durumu inkar eder. Nalan, dayanamaz ve konağı ayağa kaldırır. Cana, Hayri ve Nalan arasında büyük bir enerji olduğunun farkındadır. Konaktaki gergin gecenin ardından Cana'yı evine bırakan Hayri, istemeden de olsa büyük bir itirafı duyar.