Reyting rekoru kıran dizilerin yeni sezon tarihleri belli oldu
Türkiye'nin yayınlandığı günden beri en çok izlenen reyting rekortmeni dizileri; Camdaki Kız, Kuruluş Osman ve Yargı'nın yeni sezon tarihleri belli oldu.
Yaz tatiline giren Camdaki Kız, Kuruluş Osman ve Yargı dizileri yeni sezonlarıyla kaldıı yerden devam edecek. Reyting kıran dizilerin yeni sezon taihleri belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ve yine Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi çok yakında izleyici karşısında olacak. İşte, Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Yargı yeni sezon tarihleri...
Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde; Cana’nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana’yı yüzleşmek için konağa getirir. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen herkes sonuna kadar inkar eder.
Nalan, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin devam ettiğini ve Cana'nın Sedat'tan bebek beklediğine artık emindir. Ancak Nalan'ın tüm ısrarları karşısında herkes durumu inkar eder. Nalan, dayanamaz ve konağı ayağa kaldırır. Cana, Hayri ve Nalan arasında büyük bir enerji olduğunun farkındadır. Konaktaki gergin gecenin ardından Cana'yı evine bırakan Hayri, istemeden de olsa büyük bir itirafı duyar.
Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan zavallı kadın düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor. Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder.