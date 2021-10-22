Reza Zarrab'ın ismini değiştirdiği ortaya çıktı! İşte yeni hayatı...

BİNİCİLİK MERKEZİNİN TANITIMI YAPILDI

Florida'nın güneyinde inşa edilen ve bu yılın başlarında kurulan at binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haber de, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, "İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım" dedi.