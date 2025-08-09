Rezidansta dehşet anları: Görevliyi tekme tokat dövdü

'BELİNDE SİLAH GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEKTEN KORKTUM'

Darbedilen rezidansın resepsiyon görevlisi C.D., "Kız arkadaşı burada oturuyordu. Saat 05.00 sıralarında havuza girmişler. Gece havuza girmek yasak olduğu için şikayet üzerine onları havuzdan çıkardım. Kadın, dairenin olduğu kata yangın merdiveninden çıkarken, erkek arkadaşı ise asansörle çıktı. Erkek arkadaşı asansörle kız arkadaşından önce çıkınca kapıyı çalmaya başlıyor. Kapı açılmayınca kapıya tekme atarak, bağırıyor. Ben de resepsiyon görevlisi olarak çalıştığım için gecenin o saatinde arkadaşı uyarmak için yukarı çıktım. Asansörden inip sessiz olmasını söyler, söylemez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk. Belinde silah görünce müdahale etmekten korktum. Bayağı bir boğuştuk. Beni darbetti. 'Asansörle eksi ikinci kata ineceksin. Senin kafana sıkacağım' şeklinde tehdit etmeye başladı. Ardından komşumuz çıkıp olaya müdahale etti. Şahsı uzaklaştırdı, ben de aşağı indim. Hem otoparkın kapısını kırdı, hem de kız arkadaşının oturduğu dairenin kapısını kırdı. Kız arkadaşı o günden beri yok burada. Taşındı, gitti buradan" dedi.(DHA)