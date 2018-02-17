Ripple'ın CEO'sundan sanal para uyarısı
Geçtiğimiz aylarda değeri kısa sürede yaklaşık 10 kat artan Ripple'ın kurucusu ve CEO'sundan kripto para uyarısı geldi.
Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin ve kripto para dünyası son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan kripto paralar için bir uyarı da Ripple'ın CEO'sundan geldi.
Geçtiğimiz aylarda değeri kısa sürede yaklaşık 10 kat artan Ripple'ın kurucusu kripto paraların çoğunun batacağını belirtti.
Ripple'ın CEO'su Garlinghouse spekülatif bir şekilde ortaya çıkan kripto paraların batmaya mahkum olduğunun altını çizdi ve Ripple ve Bitcoin gibi kripto paraların gerçek bir değeri olduğunu iddia etti.