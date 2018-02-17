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  3. 17 Şubat 2018 17:50

Ripple'ın CEO'sundan sanal para uyarısı

Geçtiğimiz aylarda değeri kısa sürede yaklaşık 10 kat artan Ripple'ın kurucusu ve CEO'sundan kripto para uyarısı geldi.

Ripple'ın CEO'sundan sanal para uyarısı

Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin ve kripto para dünyası son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan kripto paralar için bir uyarı da Ripple'ın CEO'sundan geldi.

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Ripple'ın CEO'sundan sanal para uyarısı

Geçtiğimiz aylarda değeri kısa sürede yaklaşık 10 kat artan Ripple'ın kurucusu kripto paraların çoğunun batacağını belirtti.

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Ripple'ın CEO'sundan sanal para uyarısı

Ripple'ın CEO'su Garlinghouse spekülatif bir şekilde ortaya çıkan kripto paraların batmaya mahkum olduğunun altını çizdi ve Ripple ve Bitcoin gibi kripto paraların gerçek bir değeri olduğunu iddia etti.

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Ripple'ın CEO'sundan sanal para uyarısı

Benzer bir uyarı dün ünlü milyarder Charles Munger'den gelmişti. ABD basınına konuşan Charles Munger Bitcoin'i "zehirli" olarak nitelendirdi ve uzak durulması gerektiğini iddia etti.

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