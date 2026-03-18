''Risksiz'' denilen işlem 8 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Aileden ihmal iddiası

‘OPERASYONA GİRERKEN GÜLÜYORDU’

Ferdi'nin babası M.D. (60) ise "Doktorlarla görüştüğümüzde, sadece serum takılacağı için küçük bir risk olabileceği ifade edildi. Biz kateter işlemini yaptırmak istemedik ancak doktorlar, karaciğerinde sıkıntı olabileceğini belirterek bu işlemin yapılması gerektiğini söyledi. Kan değişimi yapılacağını, diğer süreçlerin daha sonra değerlendirileceğini ifade ettiler. Uzman doktorların işlemi gerçekleştireceği için, herhangi bir sorun olmayacağı söylendi. Oğlum operasyona girerken gülüyordu ve ‘Çıkınca lahmacun yiyelim baba’ dedi. Ancak oğlum bir daha geri gelemedi. Bize sadece ‘Başınız sağ olsun’ diyerek bilgi verdiler. Onlara sapasağlam bir çocuk teslim ettim ancak hiçbir açıklama yapılmadı. Bizim mücadelemiz, başka çocukların da zarar görmemesi içindir. Çocuk kolay yetişmiyor. Oğlumun yokluğunda her gün yeniden yıkılıyoruz, bizi darmadağın ettiler." (DHA)