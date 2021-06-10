Rize Çayeli'nden kartpostallık görüntüler
Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ayhan Erdem, yaşadığı bölgede hayvancılık yaparken çektiği kartpostallık görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.
Eşsiz doğasıyla insanı büyüleyen Karadeniz'in incisi Rize, fotoğrafçıların da uğrak noktalarından biri.
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Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ayhan Erdem de, yaşadığı bölgede hayvancılık yaparken fotoğrafçılığa merak sardı.
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Yüzlerce hayvanı olan Ayhan Erdem, yaylalarda çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmaya başladı.
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İşte Rize'nin yaylalarından kartpostallık görüntüler...
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