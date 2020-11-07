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  3. 07 Kasım 2020 15:33

Rize'de heyelan sonrası korkutan görüntü! Evler boşaltıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda tedbir amaçlı boşaltılan ev sayısı 4'e yükseldi.

Rize'de heyelan sonrası korkutan görüntü! Evler boşaltıldı

İlçenin Zafer Mahallesi’nde gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

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Rize'de heyelan sonrası korkutan görüntü! Evler boşaltıldı

Yamaçta toprak kayması sonucu tarım arazileri zarar gördü, 3 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Rize'de heyelan sonrası korkutan görüntü! Evler boşaltıldı

Vatandaşlar geceyi komşularının evinde geçirirken, mahallede AFAD ekiplerince teknik inceleme başlatıldı.

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Rize'de heyelan sonrası korkutan görüntü! Evler boşaltıldı

Zafer Mahallesi Muhtarı Muhammet Oral, yağışların etkisiyle heyelan meydana geldiğini belirterek, “Şükürler olsun ki binalara bir metre kala heyelan durdu. Mahallede gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve vatandaşlarımız komşularının evlerinde geceyi geçirdi. Heyelan nedeniyle kalıcı önlem alınmasını bekliyoruz” dedi.

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