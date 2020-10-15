Rize'de akılalmaz olay
Rize'de bu akşam saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Piriçelebi Mahallesi'ndeki rögar yanında kestane satan seyyar satıcı aşağıdan "kurtarın beni" diye bir ses duydu.
Ancak filmlerde rastlanabilecek garip olay Rize'nin merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi’nde yaşandı.
Sokakta kestane satan bir seyyar satıcı yakınındaki rögar kapağından ses geldiğini duydu. Yanına gittiğinde rögar kapağının altından "Kurtarın beni" denildiğini duyan vatandaş hemen polisi ve itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri kapağı kaldırarak rögardaki E.D. adlı 30 yaşındaki kişiyi çıkardı.