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  3. 15 Ekim 2020 22:53

Rize'de akılalmaz olay

Rize'de bu akşam saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Piriçelebi Mahallesi'ndeki rögar yanında kestane satan seyyar satıcı aşağıdan "kurtarın beni" diye bir ses duydu.

Rize'de akılalmaz olay

Ancak filmlerde rastlanabilecek garip olay Rize'nin merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi’nde yaşandı.

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Rize'de akılalmaz olay

Sokakta kestane satan bir seyyar satıcı yakınındaki rögar kapağından ses geldiğini duydu. Yanına gittiğinde rögar kapağının altından "Kurtarın beni" denildiğini duyan vatandaş hemen polisi ve itfaiyeye haber verdi.

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Rize'de akılalmaz olay

İhbar üzerine sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri kapağı kaldırarak rögardaki E.D. adlı 30 yaşındaki kişiyi çıkardı.

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Rize'de akılalmaz olay

E.D. rögara nasıl girdiğini soranlara 4 kişi tarafından kaçırıldığını, ellerinden kurtularak dere yatağını izleyerek rögara girip yürüyerek merkeze kadar ulaştığını söyledi.

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