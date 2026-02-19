Rize'de 10 metreye ulaşan dev dalgalar yolu yuttu: Ulaşım durma noktasında
Rize'nin Çayeli ilçesinde dev dalgalar kayalıkları aşarak sahil yoluna ulaştı. Yüksekliği 10 metreyi bulan dalgaların sürüklediği taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.
Rize genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, sahil kesimlerinde fırtına, yükseklerde ise kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Çayeli ilçesinde fırtınanın şiddetiyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, sahil tahkimatını aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı.
Dalgaların boyu 10 metreyi buldu
Özellikle Çayeli geçişinde etkisini artıran fırtına nedeniyle deniz yer yer 10 metreye ulaşan dalgalar üretti. Kayalıkları aşan su kütlesi, beraberinde getirdiği irili ufaklı taşları ana yola sürükledi. Yolun taşlarla dolması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, birçok araç mahsur kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatıp, sürücüleri de uyardı.
Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı. (DHA)