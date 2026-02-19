Rize'de 10 metreye ulaşan dev dalgalar yolu yuttu: Ulaşım durma noktasında

Rize genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, sahil kesimlerinde fırtına, yükseklerde ise kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Çayeli ilçesinde fırtınanın şiddetiyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, sahil tahkimatını aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı.